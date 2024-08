„Wingfoiling spojuje kitesurfing a windsurfing, jedná se o foilovací prkno, na kterém se člověk pohybuje zhruba metr nad vodní hladinou,“ popisuje Štěpán. Křídlo tedy wing závodník drží v ruce. Mistrovství Evropy se jelo na jezeře Silvaplana ve Švýcarsku a mistrovství světa na ostrově La Palma na Kanárských ostrovech. Zajímavostí je také to, že by se wingfoiling mohl stát olympijským sportem. „S největší pravděpodobností ano, a to už v roce 2032,“ uvádí Štěpán.

Štěpán trénuje v černopošumavském Yacht clubu Jestřábí, který už řadu let provozuje jeho táta Petr. Také on vyzkoušel řadu podobných sportů. „Taťka mě od mala vedl k vodním sportům naučil mě na lodi i kitovat, což mě začalo bavit. Když přišel wing, tak taťka hned přinesl domu první křídlo zkoušeli jsme jak na to. Když mě to začalo bavit tak taťka koupil i foil a vzal mě na první závody. Díky tomu jsem mohl začít,“ popisuje Štěpán. Nový sport si vybral také kvůli tomu, že wingfoiling se dá nejlépe přizpůsobit nepříznivým větrným podmínkám v Čechách, na rozdíl třeba od kitesurfingu.

Podle něj je wingfoiling díky své dostupnosti a bezpečnosti dost populární a hodně lidi k němu přechází jak z lodí, tak i z kitů a windsurfů. Takhle to bylo i u Štěpána, také on se nejprve věnoval lodním třídám tornádo, RS feva a kitesurfingu. „Ovšem na profesionální úrovni se jedná jen o pár lidí,“ říká student krumlovského gymnázia.

Díky své nenáročnosti na startovací plochu jako je tomu třeba u kitu se podle Štěpána wingfoiling dá jezdit téměř všude, kde fouká a je dostatečná hloubka. „Převážně se jezdí hlavně na vodní přehradě Lipno, Rozkoš nebo Mlýny,“ jmenuje. Ve světě se podle Štěpána wingfoiling rozmáhá nejvíc ve Francii a Itálii. „To je vidět i na výsledcích, protože většina prvních příček jsou právě Italové a Francouzi,“ uzavírá Štěpán. Ti se ale často dívají na záda mladíkovi z Černé v Pošumaví. Štěpána letos čekají ještě dva velké závody Světového poháru. První se jede od 16. do 20. října na Sardinii a poslední závod se pojede od 3. do 7. prosince v Brazílii.