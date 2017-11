Na prázdných kolejích cvičí strojvůdce vlaků

Netolice - Vlak společnosti GW Train Regio mohli spatřit včera řidiči, kteří projížděli kolem netolického vlakového nádraží.

Osobní vlak na kolejích v blízkosti netolického nádraží je nezvyklý pohled od doby, kdy byl pravidelný provoz na této trati zrušen.Foto: Kamil Štěpán

Podle informací společnosti to ale neznamená, že by se netolické koleje vrátily do plného provozu.

V tuto chvíli společnost na kolejích dělá zkušební jízdy a zacvičuje personál, který bude s vlaky již brzy jezdit na nových linkách společnosti po Šumavě. „Netolické nádraží i nadále není v pravidelném provozu. To znamená, že tady pravidelnou zastávku mít nebudeme,“ poznamenal Pavel Faugner, člen představenstva společnosti.

Oranžové vlaky budou na Šumavě zastavovat například ve Vimperku, Volarech, v Prachaticích, v Nové Peci, ale i na dalších místech.