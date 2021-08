Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Foto: Deník / Redakce

Pohřební služba Paule, Prachatice

Albína Rožboudová (88 let, Němčice)

Josef Janota (76 let, Prachatice)

Marie Marešová (90 let, Vitějovice)

Anna Frischová (80 let, Černá v Pošumaví)

Jaroslav Fišer (67 let, Volary)

František Kadlec (83 let, Prachatice)

Miloslav Nejedlý (81 let, Volary)