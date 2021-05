Pohřební služba Paule, Prachatice

Božena Janečková (75 let, Netolice), Ing. Karel Pašek (58 let, Prachatice), Jaroslava Soukupová (67 let, Český Krumlov), Miroslav Mráz (70 let, Volary), Věra Uhrová (84 let, Javornice), Milada Králová (54 let, Obora), Vlastimil Faktor (65 let, Prachatice), Jiří Dvořáček (65 let, Chlístov), Jiří Novák (53 let, Volary).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí

František Kolář (90 let, Zálesí), Ladislav Soukup (63 let, Bušanovice), Jarmila Reichertová (82 let, Nihošovice), Josef Štěpán (69 let, Petrův Dvůr).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Zdenka Švihelová (92 let, Prachatice), František Prosr (71 let, Vícemily), Anna Bilková (82 let, Horní Vltavice).