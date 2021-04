Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili:

Jan Vozábal (49 let, Hracholusky), Ing. Vojtěch Švec (78 let, Netolice), Anna Kosmatová (75 let, Prachatice), Vlasta Pintrová (88 let, Prachatice), Vlasta Kubišová (89 let, Prachatice), Bohumil Chuman (93 let, Prachatice), Václav Palaj (55 let, Chroboly), MVDr. Josef Hrabák (88 let, Prachatice), Libuše Šiligová (61 let, Husinec), Jiří Pešek (47 let, Husinec).