Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Josef Bolech (70 let, Vadkov), Olga Klostermannová (65 let, Prachatice), Václav Mikolášek (54 let, Prachatice), Růžena Šímová (90 let, Netolice), Růžena Hošková (92 let, Nová Pec – Nové Chalupy), Jan Hodina (73 let, Prachatic), Emilie Kunešová (82 let, Lhenice), Josef Odehnal (58 let, Smědeč), Jaroslava Holubová (70 let, Březovík), Michal Gášpar (64 let, Prachatice), Jaroslava Apfelthalerová (81 let, Prachatice), Marie Ziglerová (92 let, Prachatice), Jiřina Bártová (87 let, Vitějovice).