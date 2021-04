Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Poslední rozloučení. | Foto: Deník / Redakce

Vlasta Pártlová (61 let, Prachatice), Miroslav Ludačka (63 let, Zdenice), Josef Šandera (70 let, Svojnice), Vlasta Svojšová (97 let, Prachatice), Marie Kosmatová (81 let, Výrov), Marie Ledecká (81 let, Písek), Jan Ledecký (88 let, Písek), Josef Bečvář (50 let, Těšovice), Jan Tischler (50 let, Zálezly).