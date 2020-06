Na třech místech na Prachaticku se mohou samoplátci – pendleři nechat otestovat na nemoc covid-19. Michal Čarvaš, ředitel Nemocnice Prachatice, uvedl, že v Prachaticích se mohou samoplátci objednávat po telefonu. „Cena testování v nemocnici stojí 1756 korun bez dalších příplatků za vytištění potvrzení o negativním výsledku, který pendleři potřebují pro překračování hranice,“ vysvětlil Michal Čarvaš s tím, že k obnovení testování došlo na základě dohody s ministerstvem zdravotnictví o nové úhradové vyhlášce.

Pendleři, kteří se nechají otestovat v Prachaticích, dostanou výsledek do 24 hodin. Stejně je to ve Strážném u firmy Scimed, kde se zájemce od pondělí do čtvrtka nemusí ani objednat. Testuje se v pracovní dny od 12 do 17 hodin. Objednání je nutné na pátek a slouží k tomu webový formulář na stranách společnosti Scimed. Cena se pohybuje od 1756 korun v případě, že si klient vyzvedne potvrzení v Praze, až do 2 500 Kč s potvrzením ve dvou jazycích. Výsledky testu od Nextclinics na hraničním přechodu Strážný (od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin) mohou trvat až 48 hodin. „Zpravidla jsou do druhého dne,“ řekla zástupce společnosti Naďa Vaňová. Za garantovanou cenu si pacient potvrzení musí vyzvednout v Praze, mailem přijde po zaplacení 2 100 korun. O pět stovek víc stojí potvrzení dvojjazyčné. Místa vzorky odebírají jen v pracovní dny.

Testy pro samoplátce na jihu Čech provádějí všechny jihočeské nemocnice, kromě té v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích testuje společnost Nextclinics u hlavní brány výstaviště, v Lékařském domě Géčko a v Metropolu na Senovážném náměstí. Další místa má společnost Nextclinics také na hraničních přechodech v Dolním Dvořišti (pondělí až pátek od 8 do 17 hodin) a Českých Velenicích (od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin).

Nemocnice Prachatice:

- test stojí 1756 korun bez další poplatků

- výsledek a potvrzení získá klient na zadaný e-mail do 24 hodin

- objednání na telefonním čísle: 607 059 517

Scimed Praha:

- test Standard 1756 korun: tištěný výsledek k osobnímu odběru v laboratoři Scimed, Šrobárova 50, Praha 10

- test Comfort 2100 korun: Elektronické zaslání výsledku v českém jazyce

- test Travel 2500 korun: Elektronické zaslání výsledku vyšetření potvrzené lékařem v českém a anglickém jazyce

- objednání přes web společnosti, od pondělí do čtvrtka neni nutné se objednávat

- testovací místo je v areálu Technického zázemí obce Strážný

Nextclincs České Budějovice:

- COVID PCR BASIC 1756 korun: Izolace RNA a transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu, Amplifikace extrahumánního genomu metodou polymerázové řetězové reace (PCR), Odběr biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšetření, osobní vyzvednutí tištěného výsledku vyšetření v českém jazyce v laboratoři, Jankovcova 14, Praha 7

- COVID PCR COMFORT 2150 korun: Izolace RNA a transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu, Amplifikace extrahumánního genomu metodou polymerázové řetězové reace (PCR), Odběr biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšetření, Elektronické zaslání výsledku vyšetření v českém jazyce nezabezpečeným emailem, který uvedl na žádance, tisk výsledku na odběrovém pracovišti

- COVID PCR COMFORT 2599 korun: Izolace RNA a transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu, Amplifikace extrahumánního genomu metodou polymerázové řetězové reace (PCR), Odběr biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšetření, Elektronické zaslání výsledku vyšetření v českém a anglickém jazyce nezabezpečeným emailem, který uvedl na žádance, tisk výsledku na odběrovém pracovišti

- bez objednání, stačí dojet na místo, odběrové místo je na hraničním přechodu Strážný