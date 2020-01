AKTUÁLNĚ

18:24 Další problém se ale vyskytl u čerpací stanice na Nové Houžné, kde stojí kamiony v koloně a pro další nákladní auta je silnice uzavřena.

18:22 Kolona od Soumarského mostu pomalu jede, silnice jsou adekvátně počasí sjízdné a Volary průjezdné. Komplikace v 18.20 hodin jsou stále v Perlovické zatáčce.

Z Lenory do Volar stojí od zhruba páté hodiny odpoledne kolona automobilů před Soumarským mostem. "Na silnicích je od oběda neustále dvaadvacet kusů techniky. Během celého dne to bylo zhruba šedesát aut údržby. Uvízlé kamiony ale brání v úklidu vozovek," popsal situaci Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic.



Silničáři hlásí také první polomy, do silnic vinou větru padají větve, vozovka je uklouzaná či zledovatělá a místy také úplně neprůjezdná. Na hraničním přechodu ve Strážném je teplota mínus osm stupňů Celsia a hustě sněží. Na trase směrem na Vimperk je u Solné Lhoty přes cestu uvízlý kamion, který narazil do mostu a kompletně zablokoval dopravu. Další uvízlý kamion je v Perlovické zatáčce před Libínským Sedlem ve směru od Prachatic. "Od odpoledne do středečního dopoledne je vyhlášena pohotovost pro všechnu externí techniku. Do služby povoláváme i smluvní techniku na údržbu," doplnil Martin Grožaj. Už od ranních hodin blokují kaminonů na Kubově Huti.

Situaci budeme i nadále sledovat.