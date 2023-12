/VIDEO/ Předvánoční vystoupení baletek ze Základní umělecké školy pod vedením Olgy Pilátové v prachatickém Městském divadle je každoročně sázka na jistotu. I tentokrát studentky baletního oboru předvedly dechberoucí vystoupení.

Baletní vystoupení ZUŠ Prachatice. | Video: Pavel Beran

Ve středu 6. prosince si prkna prachatického Městského divadla zamluvil taneční obor prachatické Základní umělecké školy. Desítky malých tanečnic, které studují pod vedením Olgy Pilátové předvedly, co se za část letošního školního roku naučily. Vystoupení před Vánoci tradičně vyprodá divadlo do posledního místa. Jinak to nebylo ani letos.

Tanečníci nabídli komponovaný program na adventní téma s názvem Zima. Všechny diváky naladili do vánočního času a závěrečný dlouhý potlesk jen dokazoval, že tanec se v Prachaticích těší velké oblibě.

Vystoupení prachatické Základní umělecké školy ještě není u konce. Ve čtvrtek 7. prosince se žáci ZUŠ do Městského divadla vracejí. Tentokrát to budou studenti hudby, kteří také chtějí své publikum naladit na vánoční svátky.