Prachatice – Papír i bioodpad mohou lidé v historickém centru Prachatic třídit do nádob. Jen plasty musejí i nadále skladovat v domech v pytlích, které si vyzvedávají na Městském úřadu.

Prachatice, Městské divadlo, radnice. Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

A ne všem tento systém vyhovuje. Potvrzuje to i Markéta Kolářová, která v centru žije. „Určitě bych uvítala nádobu na plast, místo skladování pytlů doma. Obzvlášť v létě je to opravdu nepříjemné,“ poznamenala. Ta zároveň žije v domě, kde jeho obyvatelé do zmíněných nádob třídí papír i bioodpad. „Dokonce máme i zamčený kontejner na komunální odpad, protože se nám v něm objevoval nepořádek z ulice,“ poznamenala.