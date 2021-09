Během dne dorazily desítky lidí, kteří podle svých slov na nové Fabii oproti předchozímu modelu oceňovali hlavně více prostoru a také nové bezpečnostní asistenty. Novinkou je například systém, který varuje před možným střetem s chodcem a v případě hrozící srážky aktivuje brzdy. Asistent se uvede do chodu i v případě, kdy se chodec nebo cyklista pokusí překřížit dráhu vozidla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.