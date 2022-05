Za dobu pořádání akce se nestalo nic výjimečného. „Neudálo se nic hrozného, jsme rádi, že se setkání odehraje vždy v absolutním klidu a bez průšvihů. Hrozně nás těší, že za námi motorkáři a motorkářky přijíždí z různých koutů nejen našeho kraje. Účast kolem pěti set lidí je hrozně příjemná,“ zhodnotil Jaroslav Hájek.

Motorkáři zahájili sezónu požehnáním

Cestování bez nehod

Katolický jáhen Václav Mikula kromě poutavé bohoslužby milovníkům jednostopých vozidel před popřál bezpečnou cestu bez nehod. Letošní specialitou byla i živá hudba se zpěvem v podobě kytaristů Josefa Duška a Ivana Kubáta. „Poprosili jsme o boží požehnání pro všechny, kdo jezdí na motorce a aby se vždy v pořádku vrátili ze svých cest a tyto dopravní prostředky nás přibližovali navzájem. Poděkovali jsme také za to, že takové skvělé a důmyslné stroje jsou a popřáli si všechno dobré,“ uvedl Mikula.

Také společně poprosili o boží ochranu, zavzpomínali na tragicky zesnulé při dopravních nehodách a zapálili za ně svíci. Po bohoslužbě jáhen Mikula obešel všechny naleštěné stroje na náměstí, požehnal jim svěcenou vodou a řidičům i spolujezdcům popřál cestování bez kolizí a problémů.

Jaroslav Novák z Chýnova miluje jízdu v jedné stopě

Přispívali na dobrou věc

Letos měl mimo jiné motorkářský sraz i dobročinný podtext. „Přijeli kolegové od Třince, kteří pořádají sbírku na neurorehabilitace pro malého Ondráška, který trpí mozkovou obrnou, a tak mohli i účastníci chýnovského srazu přispět na dobrou věc,“ vysvětlil. Příspěvky lze posílat až do 4. června také na transparentní účet 1012359381/6100, posléze budou vybrané dary předány ve Vedryni jeho rodině.

V pořadí 5. ročník Motorkářského požehnání v Chýnově přilákal více než 300 mašin a jejich majitelů, místní klub Moto Bizoni Czech si pochvaloval účast i počasí, společná vyjížďka vedla tradičně do Pacova.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Pravidelně na náměstí před kostel Nejsvětější trojice přijíždí několik stovek motorek, letos to bylo opět více jak tři sta kusů. Vyjížďka, v jejímž čele letos jel právě Jarda Hájek, vedla do Pacova, přes Hořepník, Červenou Řečici, do Pelhřimova a zpět. Na trase zastavovalo dopravu a dohlíželo na plynulost a bezpečnost jízdy několik tzv. sršňů v reflexních vestách.

OBRAZEM: Bizoni přilákali na první požehnání do Chýnova téměř dvě stovky motorek

Večer členové klubu zakončili přátelským posezením na klubovně v Dobronicích u Chýnova. V poslední době se podle Hájka členská základna rozrostla o dva nové členy. „Už nás není šest ale osm, klubovnu jsme vybudovali už do takového stavu, že tam mohou nocovat i návštěvníci,“ prozradil prezident klubu Moto Bizoni Czech.

Letos se bizoni chystají na další společnou moto-dovolenou do Černé Hory přes Bosnu a Hercegovinu. „Pojedeme začátkem července s drahými polovičkami, které nám pomáhají s organizací srazu i ve stánkách s občerstvením. Máme před sebou asi čtyři tisíce kilometrů,“ uzavřel Jaroslav Hájek.

VIDEO: Motorkáři si do Chýnova přijeli pro požehnání. Byly jich tři stovky