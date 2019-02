Chlumany – Přípravy projektu na rozšíření kanalizace v obci jsou v plném proudu.

„Jedná se o lokalitu známou mezi obyvateli obce pod názvem Papšák. Momentálně totiž nemá zásadní využití. V budoucnu by zde mohly vzniknout parcely pro výstavbu rodinných domů a podobně. Chceme tímto zlepšit životní podmínky pro obyvatele obce. Náklady na zpracování projektu se vyšplhají na částku čtyřicet tisíc korun, které budeme hradit z vlastních zdrojů. Hotový bude do konce roku. Akce bude rozdělena do několik etap a samotné rozšíření kanalizace nás bude stát okolo osmi set šedesáti tisíc korun,“ uvedla starostka obce Ivana Vlková.