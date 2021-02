„Loňské opravy byly finančně náročné. Doba nepřála. Jsem rád, že se všechno povedlo,“ říká.

Veškeré projekty na hernu a sociální zařízení ve škole jsou připravené, padesátiprocentní dotaci poskytl už v loňském roce Jihočeský kraj. „V koronavirové situaci, jaká nastala, jsme prostě nenašli odvahu se do toho pustit,“ vysvětluje Josef Furiš. Loni získanou dotaci proto raději vrátili. Není to velká akce a Zbytinští mohou začít kdykoliv až se situace stabilizuje. S největší pravděpodobností se do opravy pustí letos, i přesto, že obec má řádově o dvacet procent nižší příjmy do rozpočtu po zkrácení peněz ze sdílených daní. Zbytinský starosta s nadsázkou říká, že obec musí „otočit každou korunu“.

Dříve finančně vyrovnanou situaci obce už zhruba tři roky komplikují menší příjmy od Obecních lesů. Padají ke dnu vinou kůrovcové kalamity. Cena dřeva šla rapidně dolů. „Museli jsme upravit smlouvy, aby lesy takový propad vlastních příjmů přežily. Nájemné pro obec, které vždy bylo naší rezervou, jsme snížili,“ vysvětluje. Nedokáže odhadnout, kdy se situace zlepší.

Zbytinští hospodaří s ročním rozpočtem přibližně šest milionů korun. Zaplatit z nich musejí provoz obce, obecního úřadu, školy nebo zimní údržbu obce a okolí. Proto každá dokončená oprava či rekonstrukce je pro Zbytinské úspěch. „Plány by byly, ale jejich realizace je zatím v nedohlednu,“ uzavírá Josef Furiš.