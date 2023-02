I dopravním policistům bylo jasné, že tolik značek nejsou šoféři schopni akceptovat. Hned při příjezdu od Prachatic řidiče uvítá hlavní silnice (na tom by nebylo nic divného), odbočení vpravo k novému marketu nebo zase vlevo k dnes již nefunkčnímu vlakovému nádraží. Přesto tam auta musejí, neboť nedaleko je sběrný dvůr a v létě tam bývá rychlé občerstvení. To vše ještě před prvním přechodem pro chodce, ten je také náležitě označen. V tomto případě se ale není čemu divit. Smrtelná srážka s chodcem už se tu odehrála.

Řidiče přemůže panika

Pár desítek metrů mají oči motoristů klid, ale jen co se trochu vzpamatují, už je čeká návěstidlo s oznámením všech možných směrů, označení blížících se kolejí při odbočení vlevo ke hřbitovu, snížení rychlosti před dalším přechodem nejprve na sedmdesátku a pak na padesátku. Sotva by bylo možné malinko zrychlit, následují odbočovací pruhy vlevo na Krtely a hned poté na Malovice. I když jde o obchvat města a řeklo by se, že by jízda mohla být svižnější než šedesátkou, šoféři si tam dávají pozor. Mnohdy je z očí těch protijedoucích patrná panika. Pes, aby se ve všech těch dopravních upozorněních a příkazech vyznal. Na sloupcích svislých značek navíc mnohdy nechybí ani dodatkové tabulky, že směrem do centra je muzeum a na druhou stranu právě netolický hřbitov. Čas od času ještě řidiče jedoucího od Českých Budějovic zmate zaparkované auto u kolejí. Hned za nimi je totiž zahrádkářská kolonie a člověk neznalý místních poměrů si může myslet, že obchvat má více než jen dva jízdní pruhy.

Srnčata u Lažišť před smrtí při senoseči zachrání dron s termovizí

Prales upozornění čeká také při výjezdu z města na obchvat. Na přečtení ukazatele směru musí řidič zastavit, aby vůbec zjistil, že chce-li do Českých Budějovic, musí doprava. To už se ale dozvídá, že o pár desítek kilometrů dál je LPG čerpací stanice a k tomu spoustu dalších informací. A navíc nemůže tušit, že pokud by na této silnici všechny značky nepobral, u nádraží či o pár set metrů dál na odbočce k zámku Kratochvíle na něj dost často číhají hlídky dopravních policistů. Aby také ne, vždyť téměř nikdo neví, jaká značka pořád ještě platí a jaká ji za pár metrů nahradila.