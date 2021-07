Do Dolní Vltavice se sjeli plavci napříč všemi kategoriemi od nejmladších žáků až po plavecké veterány, tzv. masters, a také široká veřejnost, která tak měla možnost prověřit své plavecké dovednosti.

Českokrumlovští a Lipenští vodní záchranáři ve spolupráci s obcí Černá v Pošumaví a společností Pro-Sport ČK připravili na sobotu 24. 7. a neděli 25. 7. 2021 v Dolní Vltavici již tradiční akci určenou pro registrované i neregistrované sportovce od dětských až po seniorské kategorie na vzdálenost od 500 m do 10 km. Účastnilo se přes 300 plavců v obou dnech.

V nedělním dopoledním doprovodném programu bylo možné si aktivně vyzkoušet jízdu na seakajaku, padleboardu, dovednosti poskytnutí první pomoci a mnoho dalšího ze záchranářské praxe. Závodníci, fanoušci a náhodní turisté mohli zhlédnout ukázku výcviku českokrumlovských mladých vodních záchranářů, kteří od pátka absolvují letní soustředění v Dolní Vltavici.

Ozdobou byla účast Matěje Kozubka, vítěze loňského poháru starosty Černé v Pošumaví, který si ověřil skvělou sportovní formu a hned ve středu 28. 7. odlétá na Olympiádu do Tokia kde bude reprezentovat ČR na 10km trati. „Matěj bohužel musel před olympiádou absolvovat v sobotu v Praze test, díky tomu na 5 km nestartoval. A i když vyhrál nedělní desetikilometrový závod, pohár obhájit nemohl. Matěji, přejeme ti šťastný let a co nejlepší umístění,“ popřál ředitel závodu Ing. Milan Bukáček.

Kromě skvělých výsledků ve všech kategoriích na různých distancích pak získali speciální ocenění i nejlepší závodníci v součtu časů obou disciplin - tedy 5 a 10 km. Nejlepším plavcem byl Martin Straka z Bohemky Praha, který získal Pohár starostky obce Černá v Pošumaví součtem časů na 5 km (55:17) a 10 km (1:58:01). Nejlepší plavkyní se stala Lucie Šebestová ze Slávie Plzeň se součtem časů na 5 km (1:05:18 a 10 km (2:16:43), jež obdržela Pohár Lipenského vodního záchranáře od ředitele soutěže Milana Bukáčka. Pohár prezidenta Vodní záchranné služby Horního Rakouska získala mladší žákyně Jasmína Trněná z Třebíčského plaveckého klubu za nejhodnotnější výsledek v součtu časů na 1 a 3 km.

„Závod se velice vydařil a také počasí nám přálo. Kromě sportovních výkonů vysoce hodnotím skvělé nasazení a zabezpečení bezpečnosti závodníků a dobře zvládnutou logistiku našimi záchranáři. Zvláštní poděkování patří dobrovolným hasičům obce Černá v Pošumaví, kteří připravili chutné občerstvení pro účastníky akce. Moc také děkuji našim partnerům za finanční či materiálovou podporu,“ zhodnotil ředitel závodu a zároveň velitel krumlovských vodních záchranářů.

K uskutečnění aktivity přispěla finanční podpora Nadace ČEZ, Jihočeského kraje, Vojenských lesů a statků a Wolfi Vok, a materiálová podpora obce Černá v Pošumaví, hotelu Relax, Propagačního podniku s.r.o. a dalších partnerů.