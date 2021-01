Kolik je na tom pravdy, se opět potvrdilo v sobotu odpoledne. Lidé varování nevěří a zamrzlé lipenské jezero se během víkendu plní lidmi všeho věku, nejmenší děti nevyjímaje. Ve Frymburku ale někteří z nich na vlastní oči spatřili, že ledu na jezeře, zejména pod sněhovou přikrývkou, není co věřit. Led se asi padesát metrů od břehu prolomil. A to pod šestikolkou řízenou zkušeným ledařem Antonínem Labajem.

„Přejížděl jsem z jednoho břehu na druhý mimo připravovanou dráhu, a kus od břehu jsem se se šestikolkou propadl,“ líčil. „Bylo to v místě, kde má led tloušťku osm centimetrů. Ale největší průšvih v té chvíli byl, že se k nám rozběhla paní s dítětem, aby si to vyfotila. Důrazně opakuji – vstup na led lipenského jezera je pořád nebezpečný!“ Antonín Labaj jako ledař, bývalý hasič a záchranář, situaci bez úhony přestál a stejně tak speciální šestikolka, která je plovoucí, takže nešla ke dnu. „Bez problému jsme ji posléze vytáhli,“ doplnil Antonín Labaj. „Ale opravdu pozor. U vstupu na led jsou umístěné varovné cedule, ale lidé jich nedbají. Tuto zimu se tu do ledu už propadli jeden člověk a jeden bežkař!“

Pokud se přesto na led vydáte, nepouštějte se mimo umetené trasy, na nichž by měl být led silnější. Ledaři trasy upravují proto, aby promrzly, ale vstup na led nedoporučují, protože stále nedosáhl potřebně tloušťky, která činí minimálně 18 centimetrů. „Je třeba mít na paměti, že lidé na jezero vstupují na vlastní nebezpečí,“ varuje Antonín Labaj.