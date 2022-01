Registrace probíhají každý den od pátku do neděle v době konání závodu od 9 do 12 hodin, a to přímo na svahu, u restaurace U Yettiho. Účastníci soutěží pouze v jedné disciplíně. "Je to paralelní obří slalom, to znamená, že se jezdí ve dvojicích, ale ti zájemci nemusí přijít vždycky ve dvou, může si přijít zalyžovat i jednotlivec a závodník do dvojice mu bude přidělen. Jede každý sám za sebe, sjede si jak modrou, tak červenou trať," popsal systém Petr Svěcený, producent a autor soutěže s ČT sport na vrchol.