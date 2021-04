Na letní hry do Tokia běží lheničtí školáci virtuálně

Ve lhenické Základní škole vědí, že pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu je nade vše. Pro děti a všechny pracovníky školy proto vymysleli výzvu: Pojď s námi do Tokia. „Cílem je ujít, uběhnout nebo ujet na koloběžce, bruslích či na kole, co největší počet kilometrů a aspoň virtuálně se dostat až do Tokia na odložené letní olympijské hry. Celkem je to 9 173 kilometrů,“ popsaly výzvu její autorky Lenka Hromadová a Šárka Amortová ze lhenické školy.

Školáci ze Lhenic běží, jdou či jedou do Tokia 2021. | Foto: ZŠ Lhenice

Zapojit se do výzvy může úplně každý, ale pro nikoho z dětí ani učitelů není povinná. A co musejí děti či učitelé a další pracovníci školy udělat, aby se do výletu zapojili? Podmínkou je zaslat foto týdenního souhrnu ujetých či ušlých kilometrů, ze kterého bude zřejmá dosažená vzdálenost. Speciálně je pro to zřízena on-line třída v Google učebně na webových stranách základní školy. „V G-učebně pak stačí potvrdit účast,“ dodávají organizátorky s tím, že zapojit se zájemci mohou kdykoli v průběhu výzvy. „I když účast není povinná, bude fajn, když se zapojí co nejvíce běžců či chodců,“ říkají. Cesta do Tokia odstartovala v pondělí 19. dubna. A kdy skončí. „Přesně tehdy, až první z účastníků dorazí do Tokia,“ vysvětlují Lenka a Šárka. Dodávají, že chybět nebude ani vyhodnocení a ty nejlepší čeká výhra. „Tu získají první tři nejlepší jednotlivci z prvního i druhého stupně, nejlepší třída i tři nejlepší sběrači kilometrů z řad zaměstnanců naší školy,“ uzavírají s tím, že ceny určitě sportovce potěší. Půjde třeba o poukaz na sportovní vybavení pro jednotlivce a pro kolektiv to zase bude celodenní výlet.