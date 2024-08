Dostat se taxíkem v Prachaticích z bodu A do bodu B vzdálených od sebe kilometr vyjde na zhruba čtyřicet korun. Nástupné u většiny taxikářů ve městě vyjde na 20 korun. Dvacet korun je také taxa na kilometr. Městské jízdné je pro trasy do zhruba dvou kilometrů. Delší trasa vyjde na 16 korun za kilometr. "Čekačka" na tři koruny. Cesta od 150 kilometrů pak vyjde na deset až dvanáct korun za kilometr.

Taxi služba Prachatice, což je společnost složená z několika taxi služeb pak nabízí také přepravu menších zásilek a přepravu menšího množství různého zboží. Problém není rozvézt ani větší počet lidí z oslavy. Taxikáři jsou schopni přistavit auta na celou noc i předem určený čas. Ale to si musí zákazník včas domluvit.

Uber, Liftago neo Bolt na Prachaticku nenajdete. Takové služby mohou využít lidé například v Českých Budějovicích. Zákazníci odtud potvrzují, že jsou levnější než klasické taxíky. Jejich pohyb je možné sledovat prostřednictvím aplikace. "Objednáte si odvoz a nemusíte někde stepovat a čekat, v aplikaci vidíte aktuální polohu taxíku, můžete tak v klidu ještě posedět a vyrazit ven, až když Bolt opravdu přijíždí," potvrzují zákazníci z Českých Budějovic.

Maxík nebo městská do špitálu

Městská hromadná doprava v Prachaticích není. Lidé a hlavně pacienti nemocnice mohou využít služeb dispečinku prachatické nemocnice, který v pravidelných časech zajišťuje odvoz pacientů k lékařům do Nemocnice Prachatice. Jiná městská doprava jako například po Vimperku v Prachaticích neexistuje. Prachatičáci bez auta se tak musejí dostat z jednoho konce města na druhý většinou po svých.

Trochu jinou taxi službou je Taxík Maxík. Využívat ho mohou senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk. Senior taxi slouží k dopravě lidí do nemocnice, na úřady, které ve Volyni nenajdou, na rehabilitace, do banky a podobně. Senior Taxík Maxík provozuje KreBul Prachatice. "Objednat si taxík mohou zákazníci den dopředu. Cena je deset korun na kilometr a je provozován na území města," vysvětlil ředitel KreBul a zároveň řidič taxíku Zdeněk Krejsa. Taxík Maxík funguje v Prachaticích už od roku 2016.

Taxík Maxík mají od roku 2020 i ve Vimperku. Využívat ho mohou senioři jako v Prachaticích jen s tím rozdílem, že objednávat si taxi je potřeba 48 hodin před plánovaným termínem jízdy na dispečinku zřízeném na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. (aja)