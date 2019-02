Prachatice, Leptač – Frézování zbytku silnice od Prachatic na Leptač bude pokračovat během pátku 17. srpna.

Po vyfrézované silnici lze pomalu a opatrně dojet až do Leptače. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Během příštího týdne pak dojde na postupnou pokládku asfaltu. Nejprve lokálně u krajů a pak v celé šířce vozovky. Ač je silnice uzavřena, místní řidiči, kteří sníží rychlost na minimum a jsou ochotni jet po vyfrézovaném povrchu, projedou. O tom se ve čtvrtek 16. srpna přesvědčili i redaktoři Deníku. Na uzavírce jsme potkali několik desítek aut. Jejich řidiči se chovali jako, že jsou místě uzavřené silnice. Úplný a nekompromisní zákaz vjezdu bude v době frézování, tedy 17. srpna, a pokládky jednotlivých vrstev asfaltu.

Fréza by měla v pátek 17. srpna odstranit původní povrch v pruhu ve směru Prachatice - Leptáč až do hloubky asi dvaceti centimetrů. Pak dojde na začištění podkladu a následnou pokládku první vrstvy hrubého asfaltu hlavně k okrajům vozovky. Tím se má zamezit drolení a odlamování krajnic po průjezdu těžkých nákladních aut. Do vozovky budou nataženy geosítě a teprve pak finální asfalt v několika vrstvách. Dělníci jsou závislí nejen na dostupnosti techniky, ale také na klimatických podmínkách. Odhaduje se ale, že opraveno bude dřív než v polovině září.