Kvilda – Na běžeckých stopách se podepisuje letošní zima.

Na Kvildě se pořád bez problémů lyžuje. | Foto: Václav Vostradovský

"Mezi Kvildami se lyžovat zatím dá, proto jsme ani neodvolali sobotní Lyžníky. Horší už je to potom ve směru na Bučinu nebo Prameny Vltavy," hodnotí starosta Kvildy Václav Vostradovský. V provozu je ale místní sjezdovka. „Dokonce je plná lyžařů, kteří se sem sjíždějí z okolí. V noci děla zasněžila, takže se na ní lyžovat dá," říká starosta. Turisté, kteří přijíždějí do obce, tak nebudou zatím ochuzeni ani o jeden ze stylů lyžování. Jen na běžkách si příliš kilometrů nenajedou. „Jako každý čekáme na to, až bude více sněhu," dodal Václav Vostradovský.