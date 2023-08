Rekordní množství diváků navštívilo divadelní léto na zámku Kratochvíle. Počasí letos přálo, a tak netoličtí ochotníci ze spolku Tyl odehráli dvanáct představení, které navštívilo téměř dva a půl tisíce diváků.

Světáci letos pobavili tisíce diváků | Foto: Pavel Pechoušek

Šípková Růženka pobaví diváky na Kratochvíli už v září.Zdroj: Pavel PechoušekLetošní Divadelní léto na Kratochvíli nabídlo inscenaci Světáci, jehož scénář vznikl na motivy slavné komedie Zdeňka Podskalského z roku 1968. „U představení jsme se bavili, což je nutný základ pro nás jako ochotníky a většinou si toho pak všimnou také diváci,“ řekl zámecký kastelán Petr Šmíd, který ve Světácích ztvárnil úlohu Antonína. Tu hrál ve filmu Jiří Sovák. Světáky hrálo na Kratochvíli dvanáct herců, což je i aktuální počet aktivních herců souboru, který na Kratochvíli vystupuje již více než třicet let.

Divadelní léto na Kratochvíli ale nekončí. V sobotu 17.září se tam budou hrát pohádky pro děti, které ztvární herci z Národního divadla Čkyně, kteří jsou aktuální držiteli prachatické ceny Štítek, což je každoroční přehlídka divadelních pohádek pro děti. „Těším se. V repertoáru máme pět pohádek, ale zahrajeme dvě. Zatím. Na červen příštího roku bychom ve spolupráci s panem kastelánem chtěli připravit program pro děti, které sem vyrazí na školní výlet,“ řekl jeden z herců Národního divadla Čkyně Pavel Pechoušek. Herci ze Čkyně zahrají svá autorská představení, která jsou primárně určená dětem, ale zasmějí se u nich někdy více dospělí.

„Upřímně se moc těším na čtveřici ochotníků ze Čkyně, protože evidentně přes všechny své pracovní a rodinné povinnosti mají chuť rozdávat radost malým i velkým divákům,“ uvádí kastelán Šmíd, který zde letos nahradil dlouholetého předchůdce Zdeňka Troupa. „Jsem otevřený novým projektům, novým nápadům, novým tradicím. Věřím, že právě tato pohádková představení v podání Národního divadla Čkyně by se mohly stát novou tradicí,“ doplnil. S pohádkami mají zámek Kratochvíle spojené celé generace, protože pětadvacet let byla celá expozice věnovaná loutkám a animovanému filmu. „V letech 1981 - 2006 byl zámek využit k umístění expozice českého animovaného filmu. Zásadní obrat nastal na Kratochvíli v roce 2006. Následně zde byl koncipován a zahájen projekt Renesance renesance, jehož cílem bylo navrátit zámku autentickou podobu, respektující jeho prostorovou a výtvarnou hodnotu a vytvořit interiérovou instalaci připomínající především dobu posledních Rožmberků,“ vysvětlil kastelán Šmíd.

Scénář Světáků v podání Tylu Netolice se podle slov kastelána a amatérského herce Petra Šmída od filmu příliš neliší … tři fasádníci vstupují s velkým očekáváním do „velkého světa“, kde potkávají tři nastrčené lehké děvy, které se z nich snaží vymámit peníze. Ale protože cesta bývá někdy důležitější než cíl, i v našem podání tomu tak bylo a slovy Gustíka „Nezáleží na tom, že se to nestalo, ale že se to mohlo stát!“ A navíc přidává jednu veselou historku „z ochotnických prken, co znamenají svět“: „Důležitou kulisou letošního představení bylo okno, které na začátku jako Světáci rozbijeme a od něj a od lešení se pak odvíjí celý příběh … na představení na Lomci tímto oknem omylem doslova propadl na scénu Honza, což dokázal skvěle na scéně ustát a odkazovat se na tento svůj karambol po celý zbytek představení.“

