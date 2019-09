Opět po roce osadníci ze Starých Prachatic a Ostrova chystají v hospodě Na Kovárně tradiční gurmánskou soutěž.

Na Kovárně se opět bude soutěžit o nejlepší utopence a nakládané sýry. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Jako každý rok půjde o soutěž o nejlepší utopence a nakládané sýry. Staroprachatická soutěž se uskuteční v sobotu 5. října. V době od 17 do 18 hodin budou organizátoři vybírat a číselně označovat jednotlivé vzorky, poté je do 19.15 hodin bude ochutnávat a hodnotit komise, aby mohla vyhlásit ty nejchutnější jak jazýčku tak oku. Do půl desáté bude následovat volná zábava a konzumace jednotlivých vzorků návštěvníky. Úderem půl desáté porota vyhlásí výsledky a pak už bude následovat volná zábava s muzikou.