Březen je již tradičně měsícem čtenářů. Jedním z letošních podtitulů je Cestujeme s knihovnou, a tak volarské knihovnice Ladislava Škrnová a Marcela Zvonková pozvaly na besedu učitele mateřské školy z Jihlavy Jana Mráze, aby ve Volarech povyprávěl o své cestě do Santiaga de Compostela.

O cestě k Atlantiku vyprávěl Jan Mráz ve volarské knihovně. | Foto: Ladislav Beran

Výlet mladého cestovatele začal ve Velkém Beranově, kde žije. Odtud se vydal na kole na hraniční přechod Dolního Dvořiště a pak přes Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francii a velkou část Španělska do poutního města Santiago de Compostelo. A jak tradice poutníkům velí, trasu si Jan Mráz protáhl až na pomyslný konec světa, do Fisterry. Jízda dlouhá 3330 kilometrů se neobešla bez defektů. "Byly sice nepříjemné, ale daly se opravit," ujistil. Noci Jan Mráz strávil spaním pod hvězdami, mosty, na pobřežních, či místech u rybníků, vod a strání. Jen jednou zakotvil v hotelovém pokoji. Zastavil se u Středozemního moře a užil si pohled na vysněný Atlantik. Během cesty se střídaly zima, horko i obrovské vedro. To vše doplňovalo setkání s příjemnými lidmi. Jeho cesta trvala 33 dní, denně najel 100 až 140 kilometrů.

Své vyprávění ve Volarech doplnil promítáním fotografií a nezdráhal se odpovídat na zvídavé otázky posluchačů, které zajímaly hlavně přípravy na cestu samotnou, kdy bylo nejhůř, jak jedl a co.

Ladislav Beran, Volary