V desetitisícovém městě se ještě najdou lokality téměř v jeho centru, kde domy nejsou napojené na městský kanalizační systém. Jednou z nich jsou ulice Žernovická a Nádražní. Ještě během letošního roku by ale Žernovická a firmy tam mohly být na systém napojeny. Alespoň tak to odhaduje Jan Plánek z odboru investic MěÚ Prachatice. Kanalizační sběrač za více než tři miliony korun totiž město Prachatice postaví. „Během několika málo dní bude vypsáno výběrové řízení na firmu. Možná už v květnu by se mohlo začít stavět,“ ujistil Jan Plánek. V okolí vlakového nádraží proto dojde k dopravním omezením. Ta ale zatím nejsou přesně stanovena. Bez připojení ale i nadále podle informací Františka Tomčányho, šéfa prachatického ČEVAKu, zůstanou soukromé objekty v Nádražní ulici. Nová kanalizace totiž povede podél vlakového nádraží. Silnici přetne u nádražní budovy a povede směrem k areálu zemědělského družstva. „Napojeny budou především firmy z ulice Žernovická, tedy bývalý areál potravin a Šumavanu a další objekty v okolí vlakového nádraží,“ upřesnil.

- Kanalizační sběrač ul. Nádražní by se měl začít stavět letos v květnu. Město Prachatice hledá stavební firmu.

- Projekt předpokládá cenu 3 miliony korun bez DPH. Přesnou částku určí výběrové řízení na dodavatele stavby.

- Případná omezení v dopravě zatím nejsou stanovena.