Na kafe s babičkou, na pivo s dědou

Příznivci mezigeneračních setkání v Prachaticích mají další prostor k vyjádření svého rozměru dobrovolnictví. Do kavárny, restaurace, či hospody mohou pozvat ti, co mohou, své o několik let starší „možná“ do budoucna kamarády. Máme seznam seniorů, kteří buď jsou sami, nebo sami nemohou, a tak jim chceme nabídnout především čas a kávu, nebo pivo, sdílení.

Příznivci mezigeneračních setkání mají další prostor k vyjádření svého rozměru dobrovolnictví. | Foto: Hanka Rabenhauptová

Město Prachatice se zapojuje do projektu KAFE S BABI a PIVO S DĚDOU, kdy cílem je posílit mezigenerační vztahy, setkat se na místech, kam se ti starší možná již sami nedostanou, nemohou, nebo je ani ve městě neznají. Projekt krásně navazuje na akci Zažít město jinak – sousedské slavnosti v Poštovní ulici v sobotu 21. září, kde vedle Prachatic se v rámci ČR zapojilo přes sto subjektů. S dobrovolníky z úřadu a neziskových organizací zahajujeme projekt KAFE S BABI a PIVO S DEDOU již v pátek 20. září v 10 hodin, sraz je v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Máte-li i vy zájem, čas, peníze na jednu kávu, pivo, nahlaste se předem na email: seniorum@prachatice.cz nebo hana.rabenhauptova@mupt.cz a přiřadíme vám seniora, seniorku, sdělíme bližší informace. Věříme, že akce, které budou pokračovat, budou mít smysl a budou obohacením pro obě strany. Zkoušeli jste různé formy dobrovolnictví (darovali jste věci, peníze, dělali jste rozhodčí u sportovních akcí, tvořili jste webové stránky, překládali z cizích jazyků dokumenty …) a co tedy třeba to páteční KAFE S BABI a PIVO S DĚDOU? Ozvěte se nám. Hanka RH+ Rabenhauptová

Autor: Redakce