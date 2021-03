Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 225 nově potvrzených případů SARS-CoV-2. Kumulativní počet diagnostikovaných od vypuknutí pandemie vzrostl na 76 925. Počet vyléčených se zvýšil o 156 na 64 578. Počet aktuálně pozitivních vzrostl o 70 na 11 115 osob. Od loňského března v kraji hygienici verifikovali celkem 1 233 úmrtí s COVID-19.

Od soboty do neděle přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 555 suspektních vzorků a 10 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili k nedělní 18. hodině celkem 225 pozitivních případů. K nemocným přibylo 113 žen a 112 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Táborsku (83), Českokrumlovsku (55) a Českobudějovicku (51), dále na Písecku (15), Jindřichohradecku (11), Strakonicku (9) a na Prachaticku (1).

„I z dnešních dat plyne, že téměř v polovině všech aktuálně verifikovaných případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině. Ve dvaceti případech šlo o přenos na pracovišti. Jediný případ se týkal škol, čtyři zdravotnických zařízení a dvě osoby se infikovaly na Ukrajině. U dalších případů zatím nebylo možné zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V právě končícím 10. kalendářním týdnu přibylo v kraji od pondělí do nedělního večera 5 283 nových potvrzených případů, tedy průměrně kolem 755 za den. Týden předtím, v devátém kalendářním týdnu, to bylo 5 044 případů, o 239 méně.

Ze stávajících 11 115 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 2 311 na Českobudějovicku, 2 114 na Jindřichohradecku, 1901 na Táborsku, 1 833 na Písecku, 1 488 na Strakonicku, 801 na Českokrumlovsku a 606 na Prachaticku. Celkem 1 233 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 202 428 PCR vyšetření. V povinné karanténě se nacházelo 4 912 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o deset na celkových 13 737,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v neděli večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 40 276 žen a 36 649 mužů. Z celkových 76 975 dosud potvrzených případů je 21 688 z Českobudějovicka, 12 693 z Táborska, 12 498 z Jindřichohradecka, 9 911 z Písecka, 8 688 ze Strakonicka, 6 010 z Českokrumlovska a 5 437 z Prachaticka.

Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 7 340 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 459 ve věku do čtyř a 2 727 od pěti do devíti let a dále 3154 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 7374 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 3412 do kategorie 15 – 19 let a 3962 do kategorie 20 – 24 let. Další 10033 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 13 137 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 14 862 případů, do kategorie 45 až 54 let a 10 987 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 13 192 pozitivních patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho je 6 066 seniorů starších 75 let.

