Od pondělního do úterního večera podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové vyšetřily laboratoře v regionu 400 suspektních vzorků a 57 vzorků od samoplátců. Z celkových 457 vzorků bylo 22 pozitivních. K nemocným přibylo třináct žen a devět mužů.

„V devíti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině a ve třech s již dříve pozitivně testovanou osobou na pracovišti. Tři osoby se infikovaly při dovolené v Chorvatsku, dvě na Vysočině, jedna na koncertu v Tučapech na Táborsku a další na rodinné oslavě. Dva nové případy se týkaly cizinců, občana Ukrajiny a Moldávie, kteří byli s pozitivním výsledkem testováni po příjezdu do České republiky. V jednom případě se nám dosud zdroj nákazy nepodařilo zjistit. Šlo o samoplátce testovaného před odletem na Kypr,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Připomněla, že od 1. září platí další opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se mimo jiné povinnosti nošení roušek ve veřejných institucích, zdravotnických a sociálních zařízeních či MHD, mění se i podmínky pro pořádání hromadných akcí a podobně. Bližší informace nalezne veřejnost na webových stránkách MZ či KHS Jihočeského kraje.

Čtyři školy v karanténě

„Se začátkem školního roku jsme dosud museli rozhodnout o karanténě v případě učitelů čtyř jihočeských škol. K základním školám v Bavorově a Záboří na Strakonicku a Střední škole obchodu, služeb a řemesel v Táboře jsme v úterý museli rozhodnout o karanténě i v případě pedagogického sboru Základní školy Fr. Křižíka v Bechyni, kde je pozitivní jeden člen pedagogického sboru, který byl ale v kontaktu s ostatními zaměstnanci školy,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Vzhledem ke každodennímu značnému nárůstu nových případů v posledních dvou měsících jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek nad rámec nařízených opatření. Především v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách.

Ze stávajících 243 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 82 na Českobudějovicku, 43 na Strakonicku, 39 na Táborsku, 26 na Prachaticku, 22 na Jindřichohradecku, 17 na Písecku a 14 na Českokrumlovsku. Relativní výskyt v kraji byl k dnešní osmnácté hodině 106,98 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 27 743 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 259 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v úterý zvýšil o 57 na celkových 6 389,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

Kde se nechat testovat

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 320 žen a 369 mužů. Z celkových 689 dosud potvrzených případů je 166 z Českobudějovicka, 120 z Prachaticka, 115 z Táborska, 102 ze Strakonicka, 68 z Jindřichohradecka, 67 z Písecka a 51 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 40 dětí ve věku do 14 let. 148 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 125 v kategorii od 25 až 34 let, 114 v kategorii od 35 do 44 let, 103 v kategorii od 45 do 54 let a 79 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 80 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.