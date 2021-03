Dvěma dávkami, tedy plně naočkovaných, už je 15 304 Jihočechů, první dávku dostalo 35 066 lidí. Covidem se už, podle laboratorních testů, nakazilo sedmdesát tisíc lidí. Protilátky by tak mohlo mít 120 tisíc Jihočechů, tj. 20 % obyvatelstva.

Očkování na směny nejspíš čeká v nadcházejících týdne jihočeské zdravotníky, vakcín bude postupně chodit víc a víc. Že všechno funguje jak na drátkách, potvrdila Dagmar Smetanová z Českého Krumlova: „My jsme tatínka, kterému je přes 70, registrovali teď v pondělí, v úterý mu přišla zvací SMS a ve čtvrtek už jsem ho vezla na očkování. A musím říct, že to bylo perfektní, žádné čekání, všichni byli milí.“

Příští týden do kraje dorazí 12 870 dávek Pfizer, asi 3 400 dávek Moderny a 3 100 vakcín Astra Zeneca.

„Tento týden nemuseli očkovat tolik druhých dávek, a tak můžeme první dávkou naočkovat dalších zhruba 19 tisíc Jihočechů,“ vypočítává hejtman Martin Kuba. Prakticky všichni senioři starší 80 let, kteří se registrovali do OČEK, už jsou v Jihočeském kraji naočkovaní. Tento týden na řadu přišli sedmdesátníci, příští týden budou pokračovat (bude jich celkem přes 15 tisíc). „Pokud máte doma seniora v tomto věku a ještě není registrovaný, zaregistrujte ho, prosím. Daří se nám očkovat opravdu rychle a tuhle nejvíce zranitelnou skupinu chceme mít co nejdříve chráněnou,“ žádá hejtman Martin Kuba. „Strašně to pomůže nejen těm seniorům, ale i nám všem v odlehčení nemocnic.“

Praktici začínají s očkováním, čekají na Astru Zenecu

Na jihu Čech se rozhodlo zapojit se do očkování asi 230 praktických lékařů, tj. téměř 80 procent z tří set registrovaných ordinací. Limitují je ale malé dodávky vakcíny Astra Zeneca, kterou budou „svým“ seniorům a podávat. „Domluvili jsme se tedy, že prvním společným úkolem bude, aby doočkovali seniory nad 80 let, které mají ve svých ordinacích a kteří z nějakých důvodů nemohli přijít do Oček,“ vysvětlil Martin Kuba.

Příští týden jim na to kraj dodá zhruba 1 600 vakcín. „Bohužel jich prostě víc v těchto týdnech nemáme. Teď bude chodit mnohem více vakcín Pfizer, které je ovšem možné využít jen v očkovacích centrech,“ dodal. Vakcínu Comirnaty společnosti Pfizer/BioNTech je totiž možné skladovat jen ve speciálních mrazácích s teplotou -90 až -60 °C a naředěná musí být aplikována do pouhých šesti hodin.

I proto všem seniorům starším 70 let hejtman doporučuje, aby zvážili, jestli chtějí čekat déle na očkování u svého praktického lékaře, anebo se nechali naočkovat rychle, během pár dnů, v očkovacím centru v okresním městě.