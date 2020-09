Od úterního do středečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 729 suspektních vzorků a 85 vzorků od samoplátců. Z celkových 814 vzorků bylo 91 pozitivních. K nemocným přibylo šestačtyřicet žen a pětačtyřicet mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (39) a na Táborsku (25). „V jednadvaceti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině a ve dvaceti na pracovišti. Čtyřiadvacet kontaktů bylo z prostředí školy. Tři osoby se infikovaly v Praze, čtyři na svatbě v Nedvědicích a dvě ve sportovním klubu. Čtyři případy pocházejí z Ukrajiny, jeden z Maďarska, jeden z Ruska a jeden z Německa. U deseti případů původ nákazy stále zjišťujeme,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„Z dnešních jedenadevadesáti nových potvrzených případů je jedenatřicet případů, plná třetina, spojena se školským prostředím. Dnes jsme nově zaregistrovali pozitivitu u jednoho kantora a třicet žáků a studentů. Jde o deset žáků základních škol, patnáct středoškoláků a pět vysokoškoláků. Momentálně je uzavřena jedna mateřská školka na Českobudějovicku a řešíme situaci v jedné českobudějovické střední škole, kde aktuálně přibývá pozitivních studentů i pedagogů. Další nové případy pak logicky přibývají v rodinách těchto dětí,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová. „Ještě stále nám už řadu dnů přibývají nové případy – v tomto týdnu to bylo zatím dalších jedenáct - ze svatby v jedné menší obci na Soběslavsku. Oslavy a společenské události jsou dalším typickým místem se zvýšeným rizikem přenosu,“ doplnila ředitelka KHS.

Ze stávajících 693 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 232 na Českobudějovicku, 162 na Táborsku, 78 na Písecku, 77 na Strakonicku, 68 na Českokrumlovsku, 47 na Prachaticku a 29 na Jindřichohradecku. Deset nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy i nadále s 207,89 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k středeční 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 35 066 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 467 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve středu zvýšil o 85 na celkových 7 138,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově a nyní nově i v českobudějovické Vrbenské ulici v areálu PCO. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici je přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno je ve všední dny od 6.30 do 14 hodin. Celkem je nyní v regionu 12 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve středu večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 644 žen a 695 mužů. Z celkových 1 339 dosud potvrzených případů je 373 z Českobudějovicka, 294 z Táborska, 167 ze Strakonicka, 152 z Prachaticka, 149 z Písecka, 113 z Českokrumlovska a 91 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 108 dětí ve věku do 14 let. 300 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 225 v kategorii od 25 až 34 let, 216 v kategorii od 35 do 44 let, 215 v kategorii od 45 do 54 let a 139 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 136 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.