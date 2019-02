Husinec - Oslava dne veteránů měla ve čtvrtek odpoledne v Husinci tři dějství.

K náhrobku rodiny Rysových se vydali i představitelé města (zleva) starostka Ludmila Pánková, radní David Kudýn a zastupitel Ondřej Babka. | Foto: Hana Betty Němečková

Nejprve se v budově radnice uskutečnila vernisáž dobových fotografií z pohřbů husineckých rodáků, letců bratrů Vlastimila a Miloše Rysových. Potom se účastníci vzpomínky na zahynulé letce poklonili památce Husineckých, kteří položili životy za 1. světové války. Nakonec byla na hřbitově slavnostně odhalena replika originální vrtule, která byla na náhrobek rodiny Rysových umístěna po pohřbech letců, hrdinů v roce 1938.



Po všech proslovech zazněla dojemná protiválečná řeč Jaroslava Pospíšila ze Spolku pro dobré soužití. Stylovou tečkou za pietním aktem a odhalením repliky originální vrtule z vojenského letounu na náhrobku rodiny Rysových byl přelet vojenských letadel, které startovaly z letiště ve Strunkovicích nad Blanicí. Letouny několikrát zakroužily nad husineckým hřbitovem. „Původní vrtuli z náhrobku máme uschovanou v Husinci a v tuto chvíli zjišťujeme, kde bude vrtule do budoucna uložena, případně vystavena. Replika, kterou jsme nechali zhotovit, stála náš rozpočet zhruba sedm tisíc korun. Navíc se vydařila i krásně spontánní akce, kdy nám písečtí veteráni dali tip, že by bylo hezké, kdyby nám tu proletěly letouny. A jsme hrozně překvapení, kolik letounů ze Strunkovic nad Blanicí tu nakonec bylo, to bylo nádherné," chválí letce starostka Husince Ludmila Pánková.