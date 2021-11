Po nemanickém hřišti i přesto pobíhaly desítky děsivých Krampusů. Některé masky naháněly hrůzu nejen dětem, ale i jejich dospělému doprovodu. "Dostavilo se celkem šest skupin asi po osmi čertech, takže tady máme celkem přibližně padesátku čertů," vypočítala provozní Restaurace Na Hřišti Renata Obložinská. Stovky návštěvníků si užily nezapomenutelnou ohnivou show a lidé se mohli s čerty i vyfotit.

Jednotlivé skupiny Krampusů procházely vytyčeným koridorem na hřišti přímo mezi návštěvníky. "Je tady pódium, hraje hudba a moderátor představuje jednotlivé kapely, odkud přijely, co všechno mají na sobě a kolik kilogramů váží jejich kostýmy," dodala Renata Obložinská. Alpští čerti na sobě často nosí až třicet kilogramů.

ANKETA: Zvolte nejhezčí vánoční strom na jihu Čech

Postrašit návštěvníky dorazili také dva zástupci skupiny KrampusGang.cz z Vodňan, která vystupuje nejen po celé republice, ale i v zahraničí. "Jsme tady v Nemanicích poprvé. Masky vyrábím přímo já, jejich výroba trvá 80 až 100 hodin. Jedna váží zhruba dva a půl kilogramu. Vyřezávám ze dřeva alpské borovice, rohy jsou pravé, z kozla a žíně z jaka," popsal Martin Bečka, zakladatel skupiny KrampusGang.cz. Povoláním je řidič, když ale poprvé viděl Krampusy v Rakousku před devíti lety, řekl si, že to také zkusí. "Mám to jako koníčka. Masky vyřezávám motorovou pilou ze špalku, který se upne do držáku a když je hotový hrubý obrys, tak používám dláta. Takové masky vyjdou kolem patnácti tisíc, ale jsou samozřejmě i daleko dražší," poznamenal.

Krampusové jsou alpští čerti ověšení kravskými zvonci, známí propracovanými maskami a také agresivitou. Do jejich domovské země Rakouska se za Krampusy sjíždějí lidé z celého světa. Pojmenování Krampus vzniklo pravděpodobně z rakouského Krampas, což znamená něco neživého.