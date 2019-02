Jsou hasiči u profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje na základně v Prachaticích. Obyčejný smrtelník se s nimi potkává u dopravních nehod, požárů či otevírání zamčených dveří do bytů. Kromě klasické průpravy na výjezdového hasiče musí mít každý člen profesionálního zásahového týmu ještě specializaci. A tak někdo je chemik, jiný strojník, spojař a jiný zase lezec. Každý profesionální tým na okresní úrovni má svou vlastní skupinu lezců. Té prachatické už pár let velí Milan Roučka. Má k ruce partu dalších osmi lidí, kteří dokáží vylézt do výšky, slanit se z přehrady, dostat uvíznutého parašutistu ze stromu, s dýchacím přístrojem vyprostit člověka uvězněného ve studni i sundat elektrikáře ze sloupu vysokého napětí, zraněného zedníka z lešení či turistu z věže kostela nebo lanovky. Bezpečně, tak aby nepřišel k úhoně zachraňovaný ani zachránce.



VÝCVIK V TERÉNU

Do týmu prachatických lezců během letošního roku přibude nový člen. Ten má za sebou klasickou přípravu pro práce hasiče. Teď se pomalu ale jistě začíná začleňovat do lezecké skupiny. Nejprve musel projít ale teoretickou přípravou. První zkušenosti nabíral na trenažéru na prachatické hasičské stanici. Instruktor Milan Roučka mu postupně navyšoval obtížnost výcviku. Až minulý týden mohl vůbec poprvé zúročit „suchý výcvik“ při zatěžkávací zkoušce. „Každý z kluků, který přichází k nám do skupiny, musí absolvovat zhruba roční výcvik na lezce. Při něm musí absolvovat veškeré činnosti, s nimiž se můžeme při naší práci setkat. Ale říká se, že těžko na cvičišti…,“ vysvětluje Milan Roučka.

První ostrý výcvik v terénu byl pro nového člena týmu Petra Študlara na hrázi Husinecké přehrady.



NA ZAMRZLOU HLADINU

Co na tom, že mráz zalézal za nehty a vanty sněhu dost ztěžovaly přístup k zábradlí, z něhož se hasiči chtěli spustit dolů na led. „Výcvik připravuju tak, aby byl co nejvíce podobný možné realitě. V létě se led pod nikým ale neprolomí.Co když tam budeme muset a a dostaneme se tam třeba jen slaněním,“ vysvětluje na Husinecké přehradě Milan Roučka než se usadí do provazů a spustí se dolů na zamrzlou přehradu.

Nového kolegu – lezce školí instruktor, ale pod dohledem celé lezecké skupiny. A tak první ukázku, jak lana bezpečně přivázat k zábradlí, jak ukotvit do lan sám sebe a další bezpečnostní průpravu ukazuje nováčkovi celá skupina. O první ukázku slaňování se postaral Stanislav Stiebler.

Pak už ale Petr Študlar musí do lana sám. Za zábradlím mu kryje záda Josef Pešek, na kterého se musí stoprocentně spolehnout, podává chráničky na lano a zajišťuje bezpečnostní kontrolu. Do lan s nováčkem jde také instruktor Milan Roučka. Jeho jistí Michal Přerost a Milan ukazuje Petrovi fígle, aby to šlo dolů a následně nahoru co nejsnadněji. „Instruktor musí vždy s nováčkem, bezpečnostní předpis mluví jasně. I když tenhle kluk to ani nepotřebuje, má k práci lezce abnormální vlohy. Ten se pro to narodil,“ chválí Milan Roučka svého svěřence, který se po skončení výcviku během letoška stane plnohodnotným členem lezeckého týmu.



DO SKAL I DO KOPCŮ

Každopádně slaňování z přehrady bylo prvním ostrým kouskem přípravy. Petra Študlara čeká například lezení po skalách. A možná ještě během zimních měsíců. „Máme tu minimálně sedm, osm míst, kde by se mohlo něco stát, protože tam místní skály zdolávají. Jen kousek je třeba Zábrdská,“ popisuje Milan Roučka a usmívá se, že vyzkoušet si výcvik ve skalách za ztížených klimatických podmínek je ta nejlepší průprava.

Následovat bude snášení pacienta z náročných kopcovitých terénů, sundat parašutistu ze stromů zase nejlépe nacvičí při stromolezectví. Každý měsíc prostě musí složit jednu z náročných disciplín a až tohle všechno absolvuje, bude opravdu připraven.



HNED OD ZAČÁTKU

Výběr specializace zná každý hasič už při nástupu mezi profesionální záchranáře. Může si říct, co by pro něj mohlo být to pravé. Ale je na posouzení nadřízených, kam ho zařadí. Mohou ovšem k jeho dobrovolnému výběru přihlédnout.

HZS Prachatice, skupina lezci:

- Lezecká skupina HZS Jihočeského kraje v Prachaticích existuje zhruba dvacet let. Má devět členů.

- Jejím velitelem je Milan Roučka, který je zároveň instruktorem pro výcvik nových členů ve skupině.

- Do prachatické lezecké skupiny patří: Milan Roučka, Jiří Vojta, Michal Přerost, Josef Pešek, Stanislav Hazuka, Martin Cais, Stanislav Stiebler, Petr Vrhel a Ladislav Král.

- Všichni členové skupiny musejí jednou do roka na přezkoušení. V Prachaticích ho provádí Milan Roučka, on jako velitel pak musí každoročně absolvovat přezkoušení u krajské instruktora.

- Novým členem prachatické lezecké skupiny se stane Petr Študlar, který prochází ročním výcvikem pod dohledem nejen instruktora, ale celé skupiny.