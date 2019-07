Festival neměl štěstí na počasí, protože teploty na Stožecku klesly v neděli až ke čtrnácti stupňům a velkou část odpoledne vydatně pršelo. Pořadatelé z národních parků Šumava a Bavorský les ale mysleli i na děti s tvořivými dílnami, na hudbu i domácí občerstvení. Především šlo ale o to si připomenout výročí pádu Železné opony a také představit projekt Život pro mokřady.

Otevírání hranice připomněla například starostka nedaleké Haidmühle Margot Fenzl, která zavzpomínala na to, jak se hraniční přechod v Novém údolí otevíral v roce 1990. „Tady se psala historie,“ řekla Margot Fenzl, podle které bylo při otevření hranic stejně deštivé počasí jako v neděli a na obou stranách proto bylo vidět hlavně velké množství deštníků. „Pamatuji si, i co jsem měla na sobě,“ dodala s tím, že to byl pro ni významný den.

Projekt Život pro mokřady se chystá obnovovat rašeliniště na obou stranách hranice. Podle Lukáše Linharta ze Správy NP Šumava je většina obnovovaných rašelinišť na české straně hranice. „Na bavorské straně budou naši partneři revitalizovat zhruba třicet hektarů mokřadů v blízkosti obcí Haidmühle a Philippsreut,“ řekl Lukáš Linhart. Na české straně to bude zhruba dva tisíce hektarů rašelinišť.

Představena tu byla i nabídka mokřadních programů pro veřejnost na obou stranách hranice. Upřesnil ji mluvčí správy šumavského parku Jan Dvořák. „Jsou připraveny exkurze, populárně naučné přednášky pro místní i turisty, výukový program pro školy včetně kurzu pro pedagogy, soutěže i dobrovolnické dny pro mokřady. Nejbližší akcí, kterou chystáme, bude v neděli 14. července na Kepelském Zhůří zapojení dobrovolníků do revitalizace rašelinných luk u řeky Křemelné,“ řekl Jan Dvořák.

Do malé slavnosti se zapojil i takzvaný Zelený pás Evropy. Ten je podle Karla Haberzettla z BUND Naturschutz in Bayern koridorem unikátně zachovaných území kolem bývalé Železné opony. „Dnes symbolicky umožňuje pokojnou spolupráci na hranicích a stává se útočištěm mnoha ohrožených druhů,“ řekl Karl Haberzettl. Obnovované mokřady do Zeleného pásu Evropy patří.