Prachatice – V polovině října by se děti mohly poprvé vydat na nové hřiště, které pro ně připravuje prachatický Portus, konkrétně jeho Rodinné centrum Sluníčko. V tuto chvíli už chybějí jen terénní úpravy. Na oplocení hřiště a osazení posledních prvků se pracuje.

Ilustrační foto | Foto: Z archivu Deníku

Hřiště staví Portus u budovy ve Starokasárenské ulici, kde má rodinné centrum veškeré aktivity. Tereza Ksandrová z rodinného centra upřesnila, že nové hřiště se částečně otevře veřejnosti. „V dopoledních hodinách jej budeme využívat pro naše dětské skupiny, v odpoledních bude volné pro dalším dětem. Nebude to klasické dětské hřiště, ale hřiště komunitní, které bude sloužit i k setkávání,“ vysvětlila se slovy, že na jeho výstavbu se podařilo získat sto tisíc korun. Celková hodnota hřiště by se měla pohybovat do dvou set tisíc korun, město Prachatice Portusu zapůjčilo pozemek, na kterém bude hřiště stát. „Sháníme ještě další dotace, hřiště chceme dál vybavovat,“ dodala Tereza Ksandrová.