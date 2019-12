Předpověď počasí pro Jihočeský kraj slibuje, že už ve čtvrtek v noci by mohly teploty na horách spadnout alespoň jeden stupeň pod nulu a mrznout, alespoň pár dnů v kuse, by mohlo už od pátku.

„V noci ze čtvrtka na pátek a v pátek bude ze severozápadní Evropy přes naše území postupovat k východu tlaková výše. Po její přední straně k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu, postupně v jejím týlu teplejší vzduch od jihozápadu,“ přiblížil Václav Kubišta z českobudějovické pobočky ČHMÚ. V pátek by mohlo i ojediněle sněžit.

V sobotu by mělo být oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty -1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až 2 °C. V předpovědi na neděli meteorologové počítají s nejnižšími nočními teplotami -3 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty v nížinách 0 až 3 °C.

Lyžuje se také na Lipně, kde je otevřený Fox Park a jezerní sjezdovka a i tam jsou sněhová děla v plné pohotovost, jakmile počasí dovolí, začnou chrlit další technický sníh.

V největším rakouském skiareálu mimo Alpy je v provozu desetimístná kabinková lanovka, čtyřsedačková lanovka na vrchol Hochfichtu a dva pojízdné koberce v dětských parcích. Otevřeny jsou sjezdovky Standardabfahrt, Reischlbergabfahrt, Wenzelwiese a dětská hřiště Reischa Junior Park a Fichtl Kids Park (celkem 4,8 km), což je nejvíce ze všech šumavských skiareálů.

„Pravou zimní atmosféru u nás teď zažijete sice jen ve vrcholových partiích skiareálu, ale na tu bídu s počasím lyžování není až tak špatné, jak můžete dle záběrů z webových kamer usoudit. Na sjezdovkách máme od 20 do 40 cm technického sněhu a během vánočních svátků na ně napadlo do 5 cm přírodního sněhu, který v kombinaci s teplotami pod nulou zlepšil jejich stav. Proto jsou sjezdovky po ránu dobře upravené a kompaktní,“ uvedl Gerald Paschinger.

Předpověď počasí na horách slibuje na konec roku celodenní teploty pod nulou, a proto už na svazích Hochfichtu čeká přes 100 sněžných děl na mráz, aby vyrobila technický sníh, který je potřeba pro otevření dalších sjezdovek.

V Hochfichtu i na Lipně je otevřeno denně od 8.30 do 16 hodin, večerní lyžování je mimo provoz.

Lyžování je v těchto dnech, kvůli špatným podmínkám, za zvýhodněné ceny. Na Hochfichtu se lyžuje za cenu zvýhodněného tříhodinového skipasu, na Lipně za mimosezónní ceny.

Na Sternsteinu potěší alespoň lyžařská prťata. Denně je tam od 8:30 do 16:15 otevřeno dětské hřiště Elefuntasia s pojízdným koberce, dětskými atrakcemi a výukovým svahem. V lyžařské škole Happys Schi je možné rezervovat česky hovořícího lyžařského instruktora.

Děti do 6 let v doprovodu rodiče zaplatí 3 €/den, pro ostatní stojí vstup do dětského parku 11 € na den.

Ostatní sjezdovky jsou tam mimo provoz.