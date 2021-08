Město Vimperk letos pokračuje v opravách komunikací v osadách nebo silnic vedoucích do osad.

Nová silnice na Hajnou Horu a Skláře. Foto: Zdeněk Kuncl | Foto: Deník/ Redakce

Minulý rok to byla část komunikace v Pravětíně v úseku od Domu klidného stáří Pravětín směrem na Veselku. Pro letošek se rozhodli pro další úsek, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Část komunikace dlouhá 260 m a široká 3 – 3,5m vedoucí směrem na Hajnou Horu a Skláře byla opravena společností STRABAG, a.s., která podala nejlepší nabídku v celkové výši cca 490.000,- Kč. V nastaveném trendu chtějí Vimperští pokračovat i v roce příštím a pravděodobně dojde k opravě další části komunikace, která to bude potřebovat. Vše bude záležet na ekonomických možnostech města a vůli zastupitelů.