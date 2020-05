Letní i podzimní kultura v Prachaticích je nejistá. Organizátoři vyčkávají.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

První dva pokoronavirové promítací dny má za sebou prachatické kino Národka. Kultura ve městě se podle slov Věry Houškové, ředitelky Kulturních a informačních služeb (KIS), vrací do normálu velmi pozvolna. „Už jen to, že po dodržení všech opatření, nám v kině zůstane ze sto jednoho jen čtyřicet jedno sedadlo nám nedovoluje žádný rychlý rozjezd,“ zkonstatovala Věra Houšková s tím, že kino Národka lidé využívají, a tak Kamil Štěpán právě finišuje s přípravou programu na červen. „V červnu by možná mohlo dojít k premiérovým promítáním. Možná dojde i na nějakou filmovou novinku,“ doufá ředitelka KIS.