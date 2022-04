Podle Martina Grožaje ze Správy a údržby silnic v Prachaticích byla tato křižovatka dlouhodobě zařazena mezi nebezpečné. Proto také tento úsek silnice nebyl řešen při rekonstrukci hlavního tahu silnice a byl proveden samostatný projekt na modernizaci křižovatky. „Práce tam sice omezí dopravu, ale silnice nebude zcela uzavřena. Provoz je řízen semaforem,“ řekl pro Prachatický deník dopravní inženýr policie v Prachaticích Václav Kalous a dodal, že opravy a modernizace se týká zhruba sto metrů komunikace. Zcela uzavřená ale po celou dobu stavby bude odbočka na Trhonín i Svatou Maří a zároveň jsou po dobu stavby dočasně zrušeny i autobusové spoje.

Křižovatka na trase Vimperk - Prachatice u Svaté Maří bude větší o jeden pruh.Zdroj: Deník/ Redakce

Jeho slova doplnil Martin Grožaj s tím, že rekonstrukce křižovatky bude trvat až do 31. sprna. „Součástí oprav je také stavba nových autobusových zastávek nebo výměna a doplnění svodidel,“ uvedl Martin Grožaj.

Od příštího týdne pak zkomplikuje dopravu z Prachatic na Libínské Sedlo a dál na Volary a hraniční přechod s Bavorskem další uzavírka. A tentokrát úplná. Firma Strabag začne opravovat úsek od Fefrovských rybníků až nad Americkou zatáčku. Ti, kdo by chtěli pro cestu na hranice zvolit silnici přes Vimperk, musejí počítat se zdržením na semaforech u Svaté Maří. Pro veškerou dopravu je proto oficiálně značená objízdná trasa do Volar a přes Chroboly, Ktiš a Zbytiny.

„U Fefrovských rybníků nejprve dojde k odfrézování původního povrchu. Následně bude položen nový asfalt a po technologické přestávce firma na silnici aplikuje protismykový povrch. Zároveň budou vyměněna a doplněna svodidla,“ popsal práce Martin Grožaj. Uzavírka je tam plánovaná podle slov referenta odboru dopravy v Prachaticích Radka Hečka ve dvou termínech, a to od 2. do 20. května a od 6. do 14. června.