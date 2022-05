Jde o únik ze stereotypu, během něhož nechají žáci doma své běžné aktovky a školní batohy, a učivo si do školy přinesou v něčem nejvíce bláznivém. Tentokrát se do akce připojila Základní škola Dukelských hrdinů v Karlových Varech. A i na této škole děti dokázaly, že mají hlavy plné kreativy a fantazie. Místo aktovek tak dorazily v pátek 13. května do školy se sušákem na prádlo, s popelnicí, kočárkem, různými kbelíky, stojanem na infuzi, nákupním vozíkem, vaky na hračky, ale i s přepravkami na zvířata.