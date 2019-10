Přesné datum ale podle slov Petra Soukupa z Krajského úřadu Jihočeského kraje zatím není stanovené. „Čeká se na demoliční výměr. Pak už by nemělo nic bránit tomu, aby práce začaly,“ uvedl včera k aktuálnímu stavu Petr Soukup.

Dům s číslem popisným 31 nejprve poškodil výbuch a následně jej zachvátil požár nad ránem 4. října. Bytová jednotka byla zcela zničena, všichni její obyvatelé skončili v péči lékařů, na místě zůstal jeden mrtvý.

Evakuováni byli i obyvatelé sousedních dvou bytovek. Ne všichni jsou ale už doma. Obyvatelé bytového domu 32 totiž čekají na výměnu oken, byty navíc musejí dát do pořádku. Poškodil je výbuch, ale i likvidace požáru sousedního domu. Už v pondělí by měly některé byty dostat nová okna. Potvrdil to obyvatel domu s číslem 32 Svatopluk Pevný. „Přijede navíc sanační firma. Zprávy od pojišťoven, kolik dostaneme peněz, zatím nemáme,“ upřesnil.

„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomáhali při a po požáru. Záchranářům, hasičům, policistům, ale vůbec všem, kteří podali pomocnou ruku. Je to neuvěřitelné,“

Svatopluk Pevný, Lenora