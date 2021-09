I přesto, že saunový svět a bazény vůbec poznamenala pandemie koronaviru, lidé se do prachatického saunového světa vrátili a při relaxaci obdivují výhled na nedaleký vrchol Libína. V těchto dnech se rozbíhají také plavecké kroužky.

Na rozsáhlou první etapu, kterou město financovalo z pomoci úvěru, by měly navázat další dvě. Ty ale chce vedení města Prachatice uskutečnit za pomoci dotačních financí.

„Žádali jsme o peníze z Národní sportovní agentury. Zatím ale nemáme odezvu,“ zhodnotil prachatický starosta Martin Malý. Na menší relaxační bazén, který by město chtělo podle plánu přistavět na garáží, potřebuje dalších asi dvacet milionů korun. „Součástí této etapy je také nové chemické hospodářství,“ zdůvodnil prachatický starosta. To by totiž nová technologie měla dost výrazně zefektivnit. Pokud se dotační peníze podaří sehnat, Prachatičtí jsou připraveni pustit se do práce.

Při dalších dvou etapách nebude ani potřeba plavecký bazén zavírat či omezovat provoz. Při první fázi rekonstrukce totiž došlo ke změnám, a proto v těch navazujících může bazén fungovat nepřetržitě.