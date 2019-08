Prachatice – Vedení ČSAD Autobusy okamžitě zareagovalo na stížnosti čtenářů Prachatického deníku, kteří upozornili, že nejvíce využívané prachatické nástupiště na České Budějovice s číslem jedna není zastřešené. Na cestující v Prachaticích tak buď prší, nebo praží slunce.

Autobusové nádraží v Prachaticích. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Od pondělí proto lidé cestující do krajské metropole začnou nastupovat ze zastávky číslo šest. Nástupiště s číslem 1, které do teď využívají, bude sloužit pro spoje ze šestky, tedy na Záblatí a večerní linky na Lhenice. Prachatickému deníku to potvrdil Jan Fencl, prachatický dispečer ČSAD Autobusy České Budějovice. „Předpokládáme, že změna bude natrvalo,“ upřesnil.