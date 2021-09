„Chceme zamezit překročení předpokládaného rozpočtu, který u této stavby dosahuje téměř 400 milionů. Zvolili jsme proto zadávací řízení formou soutěžního dialogu, který bude Jihočeským krajem použit vůbec poprvé. V rámci něj účastníci, kteří splní zadavatelem požadovanou kvalifikaci, sami navrhnou změny, které povedou k úspornějším a ekologičtějším řešením připravované stavby. Kraj, jako zadavatel, zanese nejpřínosnější úpravy do projektové dokumentace a vyzve kvalifikované účastníky k podání nabídky,“ popsal Klíma s tím, že smlouva s účastníkem, který nabídne nejnižší cenu, bude uzavřena na základě Červené knihy FIDIC – mezinárodního smluvního standardu, který bude u veřejné zakázky v rámci Krajského úřadu Jihočeského kraje použit také poprvé.

Jak informovala mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková, v třípatrové novostavbě s jedním částečně zapuštěným podzemním podlažím nalezne domov celkem 94 klientů. Ubytováni budou v 34 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojích. "Zadávací řízení na stavební práce bylo zahájeno v polovině srpna. Stavět by se mělo začít v dubnu 2022, dokončení stavby je pak plánováno na únor roku 2024," uvedla.

