Ve středu 3. června opustil řady prachatických myslivců jejich dlouholetý kamarád Václav Bürger.

Václav Bürger, Prachatice. | Foto: rodina Bügerových

Přírodu a les měl Václav Bürger pod kůží celý život. Narodil se v květnu 1941 v šumavském podhůří, v Úlehli. Pracoval jako lesník v polesí Strážný, byl mistrem odborného výcviku na prachatickém lesnickém učilišti, jako technik polesí ve Vlachově Březí a svůj profesní život spojil také s Okresním mysliveckým spolkem v Prachaticích, kde pracoval až do odchodu do penze. Myslivosti se věnoval od mládí, od začátku šedesátých let minulého století byl členem Mysliveckého sdružení Libín a byl také jeho dlouholetým hospodářem.