Muzeum JUDr. Otakara Kudrny se probouzí do nové sezony a jeho pracovnice připravily novou výtvarnou výstavu, kterou tentokrát nainstalovaly sami. Dostala název Netolice jako malované.

Od 1. června jsou v netolickém muzeu vidět obrazy a kresby z Netolic. | Foto: Zuzana Leherová

„Myšlenka uspořádat výstavu obrazů Netolic je stará několik let. Všechny uvedené obrazy a kresby, které jsou k vidění, patří do sbírky muzea. Sbírku výtvarného umění tvoříme především z darů či nákupů z uspořádaných výtvarných výstav nebo z darů občanů, proto na výstavě uvidíte rozmanitost autorů, malířských technik, barev i období vzniku děl,“ popsala ředitelka muzea Zuzana Leherová. Obrazy a kresby z velké části nejsou součástí stálé expozice. K mání je také katalog obrázků Netolic, který vyjde na padesátikorunu. Výstava bude otevřená bez vernisáže od 1. června do konce července.