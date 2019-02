Prachatice – Dnes odpoledne zahájí Prachatické muzeum další sezonu. Pro začátek si pro návštěvníky připravilo výstavu obrazů malířky Heleny Vanišové pod názvem Dotýkání. A není to rozhodně náhoda.

Prachatické muzeum nabídlo noc ve znamení Keltů | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„Helena Vanišová se totiž narodila ve Vimperku, volný čas tráví na chalupě ve Vlachově Březí a s její osobou se navíc pojí i dvě výročí. Jednak slaví letos kulaté narozeniny a pak je to pětadvacet let, kdy Helena Vanišová vystavovala svá první díla v našem muzeu,“ uvedla k první výstavě její kurátorka Zdenka Oberfalzerová. Vernisáž začíná v 15 hodin a olejomalby, akvarely a dřevěné plastiky Heleny Vanišové si budou moci návštěvníci muzea prohlédnout v prostorách původní expozice Zlaté stezky až do 15. května.



Hned od 6. dubna chystá Prachatické muzeum rovněž v hlavní budově na Velkém náměstí výstavu věnovanou světu kraslic Lenky Volkové. Ta skončí 26. dubna. Nová stálá expozice bude věnována životní pouti Jana Nepomuka Neumanna a Prachatické muzeum ji poprvé návštěvníkům představí 15. dubna.

Vrcholem letošní sezony bude opět Muzejní noc. Ta připadá v Prachatickém muzeu na 3. června a ponese se v duchu Rožmberského roku. Také letos se k této příležitosti chystá nová výstava věnovaná právě Rožmberkům a také vpádu Pasovských.



Návštěvníky Prachatického muzea jistě potěší i drobná úprava vstupného. Kromě bezplatného vstupu při Muzejní noci se do Prachatického muzea budou moci zdarma podívat všichni vždy každou poslední neděli v měsíci.