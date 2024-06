V sobotu 22. června před půl desátou večer stál na střeše paneláku ve Volarech sedmatřicetiletý muž a chtěl skočit dolů. Volarští policisté přijeli včas a zachránili mu život.

Dvě hlídky volarských policistů, ve složení prap. Petr Jelínek, nstržm. Jiří Richter, nprap. Jiří Kubačka a prap. Josef Helíšek, zažily v sobotu večer ve Volarech krušné chvilky. Byli totiž podle informací jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové přivoláni k jednomu z volarských panelových domů, z jehož střechy chtěl skočit muž. „Policisté na místě viděli, jak po střeše čtyřpatrového domu chodí muž, který pokřikuje, že pokud zavolá někdo záchrannou službu, tak skočí. V tu chvíli na pomoc čtveřici policistů už vyjížděl vyjednavač a také hasiči s plošinou a plachtou,“ popsala začátek události policejní mluvčí.

Zasahujícím bylo jasné, že je nutné jednat co nejrychleji. Dva policisté proto vstoupili dovnitř domu, každý do jednoho vchodu, vyběhli do čtvrtého patra a ze střechy jasně slyšeli kroky a hluk. Střešní okno vedoucí nahoru však bylo uzamčené. Stejně tak další střešní okno ve vedlejším vchodě domu. „Další dva policisté mezitím dole zajistili místo před domem a snažili se s osobou na střeše navázat kontakt,“ upřesnila Štěpánka Schwarzová.

Rychlá záchranná akce

V té chvíli už s policisti spolupracovali obyvatelé paneláku a během krátké chvíle se podařilo odemknout střešní okno a policisté mohli vylézt na střechu. „První po žebříku vyšplhal prap. Josef Helíšek, který nahoře spatřil velmi rozrušeného muže na samém okraji střechy. Policistovi se povedlo s mužem navázat konverzaci. Opatrně a s rozvahou vylezl na střechu za ním. Skvěle vedenou komunikací se mu podařilo získat mužovu důvěru a pozornost tím, že mu nabídl cigaretu. Mezitím na střechu vystoupali i další tři policisté,“ upřesnila mluvčí postup záchranné operace na volarské střeše. Téměř okamžitě policisté zjistili, že jde o místního sedmatřicetiletého muže, s ním začali komunikovat. Během dalšího hovoru se muž se sebevražednými úmysly uklidnil a začal se vzdalovat od okraje střechy až se posadil uprostřed. Skvěle vedenou komunikací pak muže přesvědčili, aby s nimi slezl po žebříku. „Policisté pracovali opravu velmi rychle, každý dělal, co bylo v tu chvíli potřeba, výborně spolupracovali a i díky tomu celá akce trvala "pouhých" dvacet minut,“ pochválila volarské kolegy policejní mluvčí s tím, že všichni čtyři policisté předvedli vynikající a především rychlou práci. „Ještě před příjezdem vyjednavače se jim profesionálním způsobem podařilo navázat komunikaci s rozrušeným mužem a rozumně vedeným rozhovorem jej přesvědčili, aby od svého rozhodnutí, ukončit život, upustil,“ uzavřela.

Sedmatřicetiletý muž vylezl na střechu domu po hromosvodu s úmyslem spáchat sebevraždu. Po zdárně ukončené záchranné akci vyšlo najevo, že byl pod vlivem návykových látek a po konzultaci s přivolaným lékařem byl eskortován na protialkoholní záchytnou stanici.